Datça’da deniz 15 dakikada çamurla kaplandı

Datça'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar sonrasında İskele Mahallesi Kumluk Plajı'ndaki deniz adeta çamurla kaplandı.

Yağmur ile birlikte biriken çöp yığınları, plajı doldururken deniz çamur rengine büründü. Plajda bulunan bazı tekneler ise rüzgar ve dalganın şiddetiyle savrulurken, kentin birçok mahallesinde elektrik kesintileri yaşandı. Yağışlı havanın gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.