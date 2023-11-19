  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Milas'ta korkutan yangın! Araç alev aldı

Milas'ta korkutan yangın! Araç alev aldı

Muğla Milas'ta bir LPG'li araçta yangın çıktı. Otomobil sürücüsünün koku geldiğini farkederek aracı durdurması facianın önüne geçti. Maddi hasarın olduğu otomobil kullanılamaz hale geldi.

İHA HABER MERKEZİ
Milas’ta korkutan yangın! Araç alev aldı

Muğla'nın Milas ilçesinde LPG'li araçta çıkan yangın panikletirken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi facianın önüne geçti.

Olay, Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan LPG'li 48 KE 017 plakalı otomobil sürücüsü aracından yoğun benzin kokusu geldiğini fark etti. Otomobili durdurarak aracı kontrol eden sürücü, motor kısmından alevlerin yükseldiğini fark etti. Kaputun açılması ile alevler araca yayılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin etkin çalışmaları ile alevler kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA