Otomobil 20 metreden kayalıklara uçtu

Muğla'nın Datça ilçesinde film sahnelerini aratmayan bir kaza gerçekleşti. Kaza, Esenada mevkisinde meydana geldi. Eski Hükümet Konağı yönüne giden Cihan Önen yönetimindeki 34 EYL 381 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücü Önen'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sahil bandını aşarak 20 metre yükseklikten deniz kıyısındaki kayalıkların üzerinde düştü.

MERDİVENLE ÇIKARDILAR

Yan yatan otomobilde yaralanan Cihan Önen'i görenler kazayı sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı Önen'i merdivenle yola çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Önen, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cihan Önen'i sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.