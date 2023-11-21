  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum'da trafik kazası geçirmişti! 11 ay sonra hayatını kaybetti

Bodrum'da trafik kazası geçirmişti! 11 ay sonra hayatını kaybetti

Muğla Bodrum'da geçtiğimiz ocak ayında gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Yaşımını yitiren Recep Özbakır, 11 aydır hastanede tedavi görüyordu.

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen Ocak ayında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır şekilde yaralanan Recep Özbakır, yaşamını yitirdi.

Bodrum’da trafik kazası geçirmişti! 11 ay sonra hayatını kaybetti

Kaza, geçen 9 Ocak gecesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Jandarma Kavşağı'ndan ilçe merkezine doğru seyreden Recep Özbakır(45) idaresindeki 07 FPF 46 plakalı motosiklet, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkan 48 ABY 157 plakalı otomobile süratli bir şekilde çarptı.

Bodrum’da trafik kazası geçirmişti! 11 ay sonra hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle motosiklet hurdaya dönerken, sürücü Recep Özbakır ağır şekilde yaralandı.

Bodrum’da trafik kazası geçirmişti! 11 ay sonra hayatını kaybetti

Aylardır hastanede yaşam mücadelesi veren Özbakır'ın Muğla'da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Motosiklet tamirciliği yapan Recep Özbakır'ın vefatı, sevenlerine büyük üzüntü yaşattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA