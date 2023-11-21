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Haberler Muğla Boğa saldırısına uğrayan adam yaşamını yitirdi

Boğa saldırısına uğrayan adam yaşamını yitirdi

VOLKAN YILDIZ
Boğa saldırısına uğrayan adam yaşamını yitirdi
Muğla'nın Milas ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı adımın eşinin de 10 yıl önce yine bir boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kasaplık hayvan ticareti ile uğraşan Nahit Parıldar (86), araca bindirdiği boğanın saldırısına uğradı. Boynuz darbelerine maruz kalan Parıldar, ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırıldı. Parıldar, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
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