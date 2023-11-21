Muğla’ ve Aydın’da ciğerlerimiz yandı! Yılın başından bu yana çıkan 502 yangında 819 hektar alan yandı

Yaklaşık 60 bin hektar orman ve ziraat alanı yangını ile 2021 yılında tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan Muğla, 2022 yılında Aydın ile birlikle 5 bin 523 hektar orman ve ziraat alanı yangınıyla Türkiye'de en fazla yangının olduğu il oldu.