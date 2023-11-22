Kaza böyle geldi, araçlar yolda metrelerce kaydı

Zincirleme trafik kazası, Yatağan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KM 0079 plakalı, zincir mağazaya ait bir kamyon, aynı istikamette ilerleyen ve petrol istasyonuna girmeye çalışan 48 KR 317 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sol şeritte seyir halindeki 09K 88 59 plakalı başka bir otomobile çarptı.

Kazada iki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda metrelerce kaydıktan sonra durabildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle Yatağan Bulvarı bir süre trafiğe kapalı kalırken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAZA ANI ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Üç araçlı zincirleme trafik kazası bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde kamyonun önündeki araca çarpması ve kazaya karışan araçların metrelerce kayarak durması yer alıyor.