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Muğla'daki gaspçılar yakalandı

Muğla'da Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerine yapılan gasp olayının faillerini bulmak için çalışma başlattı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonla 2 şüpheli yakalandı.

İHA
Muğla’daki gaspçılar yakalandı

Muğla'da 20 Kasım 2023 tarihinde Milas'ta bir işletmede yaşanan gasp olayının ardındaki failleri tespit etmek için Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kapsamlı operasyon sonucunda, gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler S.S., A.C., ve H.K.'nın Bodrum ilçesinde Milas ve Bodrum Emniyet Müdürlüklerinin birlikte yapmış olduğu çalışma sonucunda yakalandı.

Yapılan çalışmalarda aynı zamanda olayın azmettirici ve planlayıcısı olduğu tespit edilen 18 yıl bir ay hapis cezası bulunan D.B. (41), Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğu belirlendi. D.B. de Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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