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Haberler Muğla Fırtına sebebiyle düzensiz göçmen teknesi karaya vurdu

Fırtına sebebiyle düzensiz göçmen teknesi karaya vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin karaya vurmasına sebep oldu. Denize atlayıp karaya çıktıktan sonra kaçan göçmenlerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

İHA
Fırtına sebebiyle düzensiz göçmen teknesi karaya vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 9 metre uzunluğundaki Polonya bayraklı 'Loren Gdask' yelkenli tekneye binen düzensiz göçmenler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek üzere yola çıktı. Düzensiz göçmenlerin önünü Kumbahçe açıklarında Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri kesti. Sahil Güvenlik'i fark eden göçmenler, manevra yapıp yelkenliyi sahile doğru sürdü. Kıyıya yaklaşan düzensiz göçmenler denize atlayıp karaya çıktı ve Bodrum'a dağıldılar.

Yelkenli tekne ise kuvvetli rüzgarla karaya sürüklenip yan yattı. İhbarın ardından polis ekipleri düzensiz göçmenlerin peşine düştü. Düzensiz göçmenleri yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan, sahiplik araştırması devam eden teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacak.

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