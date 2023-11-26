16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

Bodrum Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta önceki akşam saat 18.00 sıralarında, Figen Bezmez, ayrıldığı eşinden olan en büyük oğlu Doğukan D.'yi görmek için oturduğu eve gitti. Bir süre sonra anne ile oğlu arasında para isteme meselesi yüzünden yaşanan sözlü tartışması kısa sürede şiddete dönüştü. Bu sırada kapıyı kilitleyen Doğukan D, bıçakla annesine saldırdı.

Kaçma çabaları sonuç vermeyen anne Bezmez, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Kısa süre sonra güçlükle ayağa kalkan Bezmez, kilitli kapıyı açarak dışarı çıkıp, yardım istedi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, anne Bezmez'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından annesinin başından ayrılmayan ancak olay yerine gelen polislere direnen Doğukan D. zor kullanılarak suç aleti bıçak ile birlikte gözaltına alındı. Çocuğun bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Olay esnasında Bezmez'in 12 yaşındaki çocuğunun da evin içerisinde bulunduğu öğrenildi. Bezmez'in küçük oğlunun astım rahatsızlığı olduğu, evde badana- boya yapıldığı için 3 gündür küçük oğluyla birlikte otelde kaldığı öğrenildi. Polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Gözaltında bulunan Doğukan D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

'SERVETLERİM' DEMİŞTİ

Figen Bezmez'in ıntagram hesabından Doğukan D. ve kardeşinin fotoğrafını paylaştığı ve altına "Bu hayattaki en büyük servetlerim, en kıymetlilerim, en beni çok sevenlerim" notunu düştüğü görüldü.