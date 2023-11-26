Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Ali Şahin (58) yaşamını yitirdi. Kazadan sonra savrularak beton direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında, Bodrum- Milas karayolu Meşelik Mahallesinde meydana geldi. B.A. idaresindeki 06 DP 0012 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin'e çarptı. Bu kazanın ardından sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil beton direğe çarparak taklalar atarak durabildi. Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Ali Şahin'in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralıların durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.