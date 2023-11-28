Muğla’da kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı

Muğla'da Milas-Bodrum Karayolu Karakaya mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki otomobil, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, o esnada karşı yönden gelen M.V. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Y.G. ve M.G. ağır olmak üzere her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya tanık olan hemşire Zehra Eker, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında trafik ekipleri yolu bir süre trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, kaza sebebiyle kapanan Milas Bodrum yönünde yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici marifetiyle kaldırılması ve yola saçılan araç parçalarının temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.