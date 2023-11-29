‘Servetim’ dediği oğlu sonu oldu

Muğla Bodrum'da eşinden ayrıldıktan sonra iki oğlu ile birlikte yaşayan Figen Bezmez (47), doğal ürünler satan turistik bir dükkânda çalışarak geçimini sağlıyordu. Anne Bezmez'in zaman zaman yaşadığı maddi zorluklara rağmen oğullarından hiçbir şeyi esirgemediği öğrenildi. Hatta sık sık arkadaşlarına büyük oğlu Doğukan D. (16) için " İlk göz ağrım, onun hayatımda bambaşka bir yeri var. Evlattan öte arkadaşım gibidir" dediği belirtildi.

PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Bodrum'da annesini öldüren Doğukan D.'nin olaydan kısa süre önce farklı davranmaya başladığı, annesi Figen Bezmez'in ise oğullarının fotoğraflarını paylaşarak "Onlar benim en büyük servetlerim, beni en çok sevenlerim" yazdığı dikkat çekti.

'D VİTAMİNİM EKSİKMİŞ'

Doğukan D.'nin olaydan bir saat önce annesini aradığı ve "D vitamini eksikliğim varmış, kanımı aldılar. Ben de senin kanını alacağım, buraya gel" dediği öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre, Bodrum Umurça Mahallesinde yaşanan korkunç olayda yıllar önce eşinden boşanan Figen Bezmez, evde boya yapıldığı için astım hastası olan 12 yaşındaki küçük oğluyla birlikte otelde kalıyordu.

Bezmez, büyük oğlu Doğukan D.'nin telefonla çağırması üzerine küçük oğlunu da alarak evlerine gitti. Bir süre sonra oğlu Doğukan D. ile tartışmaya başladı. Anne oğul arasındaki sözlü tartışma şiddete dönüştü. Doğukan, annesinin üzerine yürüyerek şiddete başvurdu.

Anne Figen Bezmez, oğullarının fotoğraflarını paylaşmıştı.

KAPININ ÖNÜNDE CAN VERDI

EVİN kapısını kilitleyen Doğukan D, yanında bulunan bıçakla annesine saldırdı. Yardım çığlıkları atarak diğer odalara kaçmaya çalışan anne Bezmez, evladı tarafından evin salonunda boğazı kesildikten sonra vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Bezmez oğlunun başından ayrılması üzerine güçlükle kalkarak kilitli kapıyı açıp bahçeye çıktı. Komşularından yardım isteyen Bezmez, aşırı kan kaybından evinin kapısında can verdi.

CANİ EVLAT TUTUKLANDI

GÖZALTINA alınan Doğukan D. ilk ifadesinde, tahlil yaptırdığını kan değerlerinde D vitamini eksikliğinin olduğunu öğrendiğini ve kendisinden kan bağışı yapması istediğini dile getirdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Doğukan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.