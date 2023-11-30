Ege’yi fırtına vurdu

Ege'de birçok kent, dün fırtına ve sağanak yağışa teslim oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgarda yelkenli tekne sürüklenip karaya oturdu, bazı balıkçı tekneleri ise hasar gördü. Ayrıca Bodrum-Datça ve Yunanistan-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi. Balıkesir Edremit'te bulunan Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taştı. Bazı balıkçı tekneleri suya gömüldü, bazıları akıntıyla denize sürüklendi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı Köyü sahil yolunu fırtına ve sağanak yağış vurdu. Ortalık savaş alanına döndü. Sahilde bulunan yazlık evlerin ve turizm işletmelerinin çatıları uçtu. Ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesiyle bölgede elektrik kesildi. Küçükkuyu-Ayvacık sahil yolu bölgesi trafiğe kapatıldı.