Sevim Çet davasında şok iddia!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürüp ormanlık alana atan Özgür Çet'in davası görüldü. Tutuklu sanık Özgür Çet cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada dinlenen tanık Onur A. duruşma salonunda şok yaratan bir ifade kullandı.

Özgür Çet tarafından öldürülen Sevim Çet'in kendisine eşiyle ayrılacağını anlattığını ve Sevim Çet ile birkaç kez birliktelik yaşadıklarını iddia etti.

'BANA KENDİ TEKLİF ETMİŞTİ'

Tanık Onur A., Sevim Çet'in çalıştığı lokantaya gittiğinde görüştüklerini öne sürerek, "Zaman zaman da uygulama üzerinden konuşuyorduk. Birkaç kez de ilişki yaşadık. Teklif kendisinden gelmişti" dedi. Sevim'in eşi Özgür'ün kendisini arayıp, "Sevim'den uzak durmasını istediğini de anlatan Onur A., "Böylece uzun süreli bir ilişki olmadı" şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mütalaanın hazırlanması için süre verilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı ileri tarihe erteledi. Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar, Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.