Miras kavgası kanlı bitti

Denizli'de 3'ü kadın 5 kişi ile arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu yakınları tarafından taş ve sopalarla dövülen çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. Çameli ilçesi Taşçılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda akraba oldukları belirtilen 5 kişi ile Mehmet Deniz arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ileri sürüldü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 3'ü kadın 5 kişinin darp ettiği Mehmet Deniz, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonucunda Mehmet Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Mehmet Deniz'in feci şekilde darbederek ölümüne neden olan şüpheliler Emrah Y, Yasemin D, Filiz D, Aziz D, Gül Yağmur D.Y. Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Çameli ilçesine getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.