Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen olay, Atlıdere Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Kamil Öğüt (72), oğlu ve torunlarının bayramlarda yanlarına gelmemesinin nedeninin gelini Hatice Öğüt (46) olduğunu öne sürerek, evin bahçesindeki ahırda gelinini av tüfeğiyle öldürüp, yanında şişe içinde getirdiği benzini üzerine dökerek cesedi yakmaya çalışmıştı. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Kamil Öğüt, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Kamil Öğüt'ün yanı sıra oğlu Orhan Öğüt, öldürülen Hatice Öğüt'ün babası Yusuf Kartal katılırken, avukatlar da hazır bulundu. Evli ve 2 çocuk babası olan, çiftçilikle geçimini sağladığı öğrenilen tutuklu sanık Kamil Öğüt, duruşmada şeker hastası olduğunu, ilaç kullandığını, olay günü ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını belirterek, "Hap kullanıyordum, şeker hastasıydım. Ne yaptığımı bilmiyorum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni zorlamayın, konuşmak istemiyorum" dedi.

"BABAMDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Duruşmada Kamil Öğüt'ün oğlu Orhan Öğüt ise, "Ben mağdurum. Babam bizi istemediği için 9 yıl sonra yanından ayrıldım. Bana o yıllarda 'yerimden çık, topraklarıma gelme' dedi. Hiçbir sebep yoktu. Kiraya çıktım, yer aldım, evimi yaptım. Babamın yanına hiç gitmedim ancak, sonrasında yine de 'atam' diye yanına gidiyordum. Diyaloğumuz vardı. 3 yıldır ise bayramda seyranda hiç yanına gitmedim. Turizmde çalıştığım için sabah saat 06.00'da evden çıkıyordum. Ben evden ayrıldıktan sonra olay olmuş. Babamdan eşimi öldürdüğü için şikayetçiyim. Davaya da katılmak istiyorum" diye konuştu.

"GİRİŞİMDE BULUNURDUM"

Öldürülen Hatice Öğüt'ün babası Yusuf Kartal ise, "Önceleri iyilerdi, güzellerdi. Bana söyleselerdi girişimde bulunurdum ancak söylemediler. Bu işi neden yaptı bilmiyorum" dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen komşu U.K., "Olay günü sabah 'pat' diye bir ses duydum. Ahırdan çıkan Kamil amcamı gördüm. Önce kim olduğunu seçememiştim. Elinde şişe ile yanıma geldi. 'Amca ne yapıyorsun' dedim, 'kuş vurdum' dedi. Eve girdim. Öldürülen Hatice yengemi telefonundan aradım. Kızı A.Ö. telefona çıktı. O da annesinin ahırda ineklere baktığını söyledi. Sonra Emine'yi aradım. Çünkü içerden bağırma sesi duymuştum. Daha sonra Hatice'nin öldüğü ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Duruşmada öldürülen Hatice Öğüt'ün kızı A.Ö. de tanık olarak dinlenirken ağlayarak verdiği ifadede, "İşe gitmek için hazırlık yapıyordum. Annem ile ineklere bakmaya giderken vedalaştık. İkinci silah sesini duyduğumda, dedemi elinde benzin şişesi ile gördüm. Annemin telefonu çaldı. U.K. beni aradı, annemi sordu. Ahırda olduğunu söyledim. O da bana ahıra gitmemi söyledi. Arka bahçeden geçerken elinde benzin şişesi ile dedemle karşılaştık. Annem yerde yatıyordu ve yanıyordu. Söndürmeye çalıştım. 112 ve jandarmayı aradım. Dedemle karşılaştığımda çok yakınından geçtim" diye konuştu.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından tutuklu sanık Kamil Öğüt dünürü Yusuf Kartal'ı suçlayarak, "Evladımı benden ayırdı. Torunlarımı bana salın dedim, onları göreyim dedim. Onları da salmadılar" şeklinde konuştu.

"CANAVARCA HİSLE İŞLENDİ"

Duruşmada öldürülen Hatice Öğüt'ün avukatı Muzaffer Sezgin, sanığın ilk ifadesinde öldürme planını aylar önce yaptığını, kasten adam öldürme eylemini cesedi yakarak canavarca hisle öldürme eylemine dönüştürdüğünü, burada ifade vermeyip susmasının nedeninin de bu olduğunu ileri sürdü. Sezgin, "Sanık gelinine av tüfeği ile arkadan ateş ederek öldürdükten sonra mermi kovanlarını da yerden toplayıp, cesedi ateşe vermiştir. Korunmasız masum bir kişiyi öldürmüştür. Hiçbir indirim yapılmadan ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaada da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Duruşma, sanık avukatının süre istemesi nedeniyle ileri tarihe ertelenirken, 72 yaşındaki tutuklu sanık Kamil Öğüt'ün tutukluluğunun devamına karar verildi.