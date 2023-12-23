Herkesin alkışladığı kadın savcı artık Marmaris’in başsavcısı

İstanbul'da Kadıköy- Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda, 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı kadın ve annesine bıçak çekip, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Emrah Yılmaz hakkında ders niteliğindeki tutuklama talepli sevk yazısını yazan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

ŞİDDET DİLDE BAŞLAR

Yörük tarafından yazılan metro saldırganı hakkındaki tutuklama talepli sevk yazısında yer alan ifadeler takdir toplamıştı. O dönem Cumhuriyet Savcısı olan Fatmagül Yörük, sevk yazısında, "Şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır" ifadelerini kullanmıştı. Sevk yazısının devamında, sokaklar ve metroların korku dolu değil, güven dolu olması gerektiğine dikkat çeken Yörük, "Şiddet ise önce dilde başlar, sonrasında eyleme döner, olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir" cümleleriyle Türkiye'de her kesimin övgüsünü kazanmıştı.