Yanan evini denizden kovayla su atarak söndürmeye çalıştı

Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarında bulundan Yılan Adası'nda prefabrik bir ev gece saatlerinde yanmaya başladı. Bir anda evden yükselen alevler ve patlama seslerine uyanan vatandaşlar durumu 112'ye ihbar etti.

Prefabrik evin büyük bir bölümünün plastik malzemeden olması nedeniyle ev kısa sürede tamamen yandı. Yangının evde ısınma amaçlı kullanılan odun sobasından kaynaklandığı öğrenilirken yangın çevredeki arazilere ve denizde bağlı olan kayık ve teknelere sıçramadan söndürüldü. 112 Acil Çağrı merkezi tarafından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.