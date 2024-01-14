Muğlalı Walter White akıllanmıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2020 yılında özel bir okulda fen bilgisi öğretmenliği yaparken uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıkan Sertuğ Zeki Bestel, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanmış, ardından da çıkarıldığı mahkemece cezaevinde gönderilmişti.

ÖĞRENCİLERE SATIYORLAR

Torbacı öğretmen Sertuğ Zeki Bestel, o dönem Türkiye'de beğeniyle izlenen Breaking Bad dizisinin başrol karakteri Walter White'a benzetildi. Kamuoyunda gündeme gelen olaydan sonra hapse girip çıkan Bestel yine aynı suça karıştı. Bestel, hapisten çıktıktan sonra bu defa evinde yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanıp tutuklandı. Aynı evde zaman zaman birlikte kaldıkları arkadaşı Buket Bayezit'in ise ürettikleri uyuşturucuyu Muğla'daki üniversite öğrencilerine sattığı ortaya çıktı.

İKİSİ DE CEZAEVİNE GİRDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sertuğ Zeki Bestel'in evinde yaptığı aramada 5 kilo 500 gram esrar maddesi, 3,92 gram kokain, 13,58 gram metamfetamin, 2 adet içime hazır esrar-tütün karışımı sigara, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 600 TL para ele geçirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınan Sertuğ Zeki Bestel ve arkadaşı Buket Bayezit, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.