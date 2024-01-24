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Haberler Muğla Ayaydın yaralı asker Duran’ı ziyaret etti

Ayaydın yaralı asker Duran’ı ziyaret etti

OSMAN AKÇA
Ayaydın yaralı asker Duran’ı ziyaret etti
AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ı Köyceğiz'deki baba ocağında ziyaret etti. Üsteğmen Mutlu Duran, anne Gülcan Duran, baba İhsan Duran, kardeşi Mine İftar ve nişanlısı Merve Kayadibi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirten Ayaydın, "Cumhurbaşkanımız seni gözlerinden öpüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın nişanlına da sözü var. Sizi evlendirme sözü verdi. İnşallah sen iyileşir iyileşmez Cumhurbaşkanımız sizi evlendirecek. İnşallah seni evlendirip tekrar görevine döneceksin. Her zaman beni arayabilirsiniz ne ihtiyacınız varsa yapmaya hazırım" diye konuştu.
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