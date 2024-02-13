‘Vatandaşın istekleri benim rehberim olacak’

Muğla'nın Milas ilçesinde Milas Belediyesi Milasspor yararına deve güreşi festivali gerçekleştirildi. Milas Devecilik Kültürü ve Deve Güreşlerini Yaşatma Derneği tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve Milas Arena'da yapılan organizasyona Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 150 pehlivan deve katıldı. Yörük kültürünün en önemli etkinliklerinden biri olan deve güreşleri organizasyona katılan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, güreşleri protokolden takip etmek yerine halkın arasında rastgele bir masaya konuk olarak izledi. Etkinliği severek takip ettiğini anlatan Ayaydın, halkın arasında çeşitli notlar aldığını ifade ederek, "Dert dinledim, şikayetleri, istekleri not ettim. Bu notlar 1 Nisan'dan sonra benim rehberim olacak" diye konuştu.