Bodrum’da 12 hayvanı zehirlediği iddia edilen şahıs yakalandı

Geçen hafta sonu Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde yiyecekten zehirlenen 1'i sahipli 4 köpek ve 3 kedi telef olurken, 5 köpek Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sağlıklarına kavuşturulmuştu.

Olayın ardından Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu üyeleri ile mahalle sakinleri, failin bulunup cezalandırılması talebiyle imza toplayarak suç duyurusunda bulunmuştu.

45 GÜVENLİK KAMERASI, 72 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. JASAT ve Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede 3 günlük 72 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Toplam 45 güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceleyen ekipler, olayın failinin bölgede gece bekçiliği yapan İbrahim Ö. olduğunu tespit etti.

Taze tavuğun içerisine zehir koyarak hayvanların bulunduğu alana bıraktığı ifade edilen şüphelinin evine operasyon yapıldı. Şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada toz zehir bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarında zehir koyduğu tavukları yola bıraktığı belirlenen şahsın mahkemede çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şahıs, "evcil hayvanı kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.