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Haberler Muğla Genç sürücünün acı sonu

Genç sürücünün acı sonu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kamyonetle çarpıştıktan sonra ağır yaralandı. Berk Can Boyacı’nın kullandığı motosiklet hurdaya dönerken ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Boyacı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

MURAT YALÇIN
Genç sürücünün acı sonu

Muğla'da yaşayan Berk Can Boyacı, motosikletiyle yola çıktığı sırada, E.K. idaresindeki 48 JG 447 plakalı kamyonetle çarpıştı. Olay, Fethiye-Antalya kara yolu Mezarlık Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. 16 yaşındaki Berk Can Boyacı'nın kullandığı 48 AGH 731 plakalı motosiklet, kaza sonrasında kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Boyacı, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Berk Can Boyacı'nın motor tutkusu sonu oldu. Boyacı, yaptığı kaza sonucunda yaşamını yitirdi

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Genç sürücü Berk Can Boyacı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın hemen ardından ise kamyonet sürücüsü E.K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Boyacı'nın çevresi tarafından motosiklet tutkunu olarak bilindiği belirtildi.

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