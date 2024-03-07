AK Parti adayı Mehmet Tosun: Bodrum can çekişiyor

AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun yağışların ardından yarımada genelinde yaşanan taşkınlarla ilgili değerlendirmede bulunup, "Klasik bir Bodrum manzarası" yorumu yaptı. Tosun, "Bir kez daha altyapımızın, dere ıslahlarının ne kadar yetersiz olduğunu, suyun gözümüzün önünden akıp gittiğini fakat musluktan akmadığını gösteren bir Bodrum fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Bodrum yarımadası olarak alt ve üstyapı noktasında 20 yıl geriden gidiyoruz. Buna artık bir dur demek lazım" diye konuştu.

AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Ortakent'te bir dizi buluşma gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında esnafların ve vatandaşların taleplerini dinleyen Tosun, Bodrum için yapacağı projeler hakkında bilgi verdi. Bodrum'da geçen gün etkili olan sağanak yağmurların ardından cadde ve sokaklarda yaşanan yoğun su birikintilerinin vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattığını söyleyen Tosun, Bodrum'a bu manzaraların yakışmadığını belirtti. Atık suların derelere karıştığını, oradan da denize aktığını kaydeden Tosun, "Bodrum can çekişiyor. Bu şekilde bir beş yıl daha gidemez" ifadelerini kullandı.

'YAĞMUR HASADINA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'

Bodrum'da yağmur sularının değerlendirilmesiyle büyük oranda su tasarrufu sağlanacağına dikkat çeken Tosun, bugüne kadar bu yönde bir adım atılmamış olmasını da hayretle karşıladığını belirtti.

Yağmur hasadına büyük önem verdiğini belirten Tosun, "Yağmurda altyapımız sağlam olsaydı derelerden akan suyu biriktirebilseydik ve hatta çatılardan akan suyu eskiden olduğu gibi sarnıçlarımızda depolarımızda tutarak kullanma suyu olarak değerlendirebilseydik, Bodrum'da su tasarrufu için önemli bir adım atmış olurduk. Maalesef şu an bunları yapamaz durumdayız. Alt yapıdan üst yapıya ulaşımdan trafiğe dere ıslahlarından ve çevrenin ve bitişiğimizdeki denizi kirletmesine varana kadar çok ciddi sorunlarla boğuşuyoruz. Dün sadece yağmur derelerden denize akıp gitmedi aynı zamanda o yağmurla birlikte kanalizasyon sistemimiz olmadığı için derelerden akan sularımız hızlı bir şekilde suya karışıp denizi kirletti; farkında değiliz. Bunları önümüzdeki süreçte çözeceğiz. Bunun için göreve talip olduk" diye konuştu.

'LİYAKATA ÖNEM VERİYORUZ'

Liyakata önem verdiklerini vurgulayan Tosun, "Seçildiğimizde sadece Bodrum belediye başkanlığı görevini yürütmeyeceğiz onun ötesinde hem merkezi hükümetin kurumlarıyla hem de Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon görevini üstleneceğiz. Sorunun değil çözümün bir parçası olmaya gayret edeceğiz. Bugüne kadar geldiğimiz noktada özellikle Büyükşehir yönetimine geçtikten sonra 10 yıllık süreçte bu kadar sorun varsa sınıfta kalmışız ve çözüm üretmemişiz demektir. Onun için ekibimizle birlikte gerçekten liyakat ve donanım esaslı bir belediye serüveni başlatacağız" dedi.

'GÜZEL BİR KADROYLA YENİ BİR BELEDİYECİLİK SERÜVENİNE HAZIRLANIYORUZ'

Meclis üyesi adaylarıyla ilgili de değerlendirme yapan Tosun, "Meclis üyesi adaylarımız arasında hem iş arkadaşlarımız hem spor insanları var. Baktığımız zaman şu anda gerçek bir Bodrum fotoğrafı oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Biliyorsunuz belediye meclisleri belediyelerin en üst karar organıdır. Belediye başkanı da icranın başıdır ve biz bu karar alma organını oluşturacak meclis üyelerini belirlerken mümkün olduğu kadar Bodrum'un her kesiminden arkadaşlarımızı kadromuza dahil etmeye çalıştık. İçlerinde doğudan, batıdan Karadeniz'den arkadaşlarımız olduğu gibi burada doğmuş büyümüş arkadaşlarımız var iş insanları var. Seha Ergene, genç bir arkadaşınız Bodrumludur, Ortakentlidir. Bodrum Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin üyesidir. Ben de oranın üyesiyim. Siyasette olmasını istediğiniz bir kardeşimizdir. Hatta bu arkadaşlarımız yetişsin, bizim bulunduğumuz görevler bu arkadaşlarımızın olsun istiyoruz. Yine Bodrumspor'umuzun efsane başkanı 13 yıl başkanlık yapmış ve birinci lige çıkartmış ve ciddi çaba sarf etmiş bir spor insanı aynı zamanda da iş insanı Rıza Karakaya var. Bu isimler gibi turizm sektöründen iş hayatından çok önemli arkadaşlarımız var. Ulaşım sektöründen Devran Aygün bizimle. Uzun yıllar birlikte siyaset yaptığım Nevzat Kanber var. Avukatlarımız var, hukukçularımız var. TÜRSAB Başkanlığı yapmış seyahat acenteliği ve otel işletmeciliği yapan deneyimli turizmci Yüksel Aslan da bizimle. Biz güzel bir kadroyla yeni bir belediyecilik serüvenine hazırlanıyoruz ve inşallah bunu da başaracağız" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın meclis üye adayları arasındaki en genç isim olan Seha Ergene, sokağı ve iş hayatını bilen ve gençleri temsil eden bir isim" diyen Tosun, şöyle devam etti:

"Son dönemde siyaset kurumlarının en büyük handikabı insan yetiştirmemeleri bize göre. Bizim yolculuğumuzda yanımızda yürüyen genç arkadaşlarımız var. Önümüzdeki süreçte inşallah kazanmamız durumunda kadromuzda belki üç dört tane aday arkadaşımız çıkacak yani siyaset bir kısır döngünün içerisinde dönmeyecek yeni yüzleri yeni arkadaşlarımızı siyasete kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.