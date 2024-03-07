Ayaydın’dan yeni evleneceklere müjde

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, yeni evleneceklere müjde verdi. Ayaydın, seçilmesi halinde yeni evleneceklere ilk bir yıl her ay 5 bin lira kira desteği vereceğini söyledi. Ayaydın, Ula ilçesindeki bir kahvehanede Elmalı, Portakallık, Yeşilova, Örnekköy, Çörüş, Kavakçalı ve Arıcılar mahalle sakinleriyle buluştu. Mahalle sakinlerinin Ziraat Bankası ATM'sinin yenilenmesini istemesi üzerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile görüşen Ayaydın, Çakar'dan Karabörtlen Mahallesi'ne 15 gün içinde yeni bir ATM geleceği sözünü alarak vatandaşlara müjdeledi.

"SU FATURALARI DÜŞECEK"

Seçilmesi halinde MUSKİ Genel Müdürü'nü görevden alarak su faturalarını düşüreceğini belirten Ayaydın, "Bölgedeki kadastro sorunun çözümü için gerekli görüşmeleri yaptım. En kısa sürede çalışmalar başlayacak. Maalesef 10 yıldan bu yana Büyükşehir Belediyesi imar planı yapmamış. Ula'da yaşanan sıkıntıların en başında imar sorunu geliyor. Ben sizin yolunuzu yapmak, suyunuzu getirmek, altyapı sorunlarınızı çözmek için çalışacağım. Ürünlerin pazarlanması için her gün sizlerle birlikte olacağım" diye konuştu.

Ula'nın en kısa sürede doğal gaza kavuşacağını kaydeden Ayaydın, ilçenin köylerine de doğal gazın ulaşması için çaba göstereceklerini anlattı. Ayaydın, Muğla'nın hiçbir mahallesine Büyükşehir Belediyesinin altyapı hizmeti getirmediğini söyleyerek, imar ve altyapı sorunlarını çözmek için yetki verildiğinde gece gündüz çalışacağını dile getirdi.