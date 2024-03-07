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Haberler Muğla Erken doğum ile dünyaya geldi! Muğla'dan İstanbul'a sevk edildi

Erken doğum ile dünyaya geldi! Muğla'dan İstanbul'a sevk edildi

Muğla'da henüz 36 haftalıkken bir bebek dünyaya geldi. Bebeklerde görülen damarın açık kalması tanısı nedeniyle ambulans helikopterle önce İzmir'e ardından oradan İstanbul'a sevk edildi.

İHA
Erken doğum ile dünyaya geldi! Muğla’dan İstanbul’a sevk edildi

Muğla'da 36 haftalık erken doğum ile dünyaya gelen bebek, erken doğum ile dünyaya gelen bebeklerde görülen damarın açık kalması (patent duktus arteriosus) tanısı ile ambulans helikopter ile önce İzmir'e, ardından yine helikopter ile İstanbul'a sevk edildi.

Bebeğin doğumunun 15'inci gününde hastanın yapılan muayene ve incelemelerde erken doğumlarda sıklıkla görüldüğü öğrenilen kalp işlevlerini olumsuz etkileye (aort koarktasyonu, ventriküler septal defekt, patent duktus arteriosus tanısı konuldu. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cerrahi müdahale düşünülürken, hastanın cerrahi sonrası Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde takibinin uygun olmayacağı belirtilerek hasta için cerrahisi yapılacak uygun hastane ve üst düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevkinin daha uygun olacağı belirtilerek sevk talebinde bulunuldu.

Muğla 112 KKM tarafından hastaya İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinden yer bulunmasının ardından Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İzmir 112 ve İstanbul 112 ile görüşülmesinin ardından hasta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinden hava ambulans helikopter ile önce İzmir'e buradan da yine hava ambulans helikopter ile İstanbul'a sevk edildi.

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