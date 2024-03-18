Vatandaşların arazilerini zorla ele geçiriyorlardı! ’Çetibeli’ suç örgütü çökertildi

5 bin 800 dönümlük arazi üzerinde Osmanlı döneminde kalma tapuları gerekçe göstererek uzun yıllardır vatandaşların yerleşimindeki arazileri hile, silahlı tehdit, cebir şiddet, şantaj ve nüfuslarını kullanarak zorla ele geçirip, satarak haksız gelir sağlayan 'Çetibeli' örgütü Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Muğla, İstanbul ve Antalya illerinde eş zamanlı yapılan operasyon düzenledi. Operasyonlarda biri tutuklu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.