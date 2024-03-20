Tosun açıkladı: Tersane bölgemizi turizm merkezine dönüştüreceğiz

"Bodrum'a Sözüm Var" sloganıyla seçim kampanyasını sürdüren Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, İçmeler ve Tavşan Burnu'nda tekne, yat imalatçıları ve çalışanlarıyla buluştu.

ALTYAPI SORUNLARI

İçmeler'i bir turizm destinasyonuna dönüştüreceklerini söyleyen Tosun, "Bu haliyle olmaz. Bu manzara, Bodrum'un en önemli sektörüne ve bu sektörü yaşatan emekçilere yakışmıyor. İçmeler bölgesinin ulaşımı başta olmak üzere, arıtma, kanalizasyon, çevre ve imar sorunlarını çözeceğiz. Ardından da marka ve tanıtım çalışmasını derhal başlatacağız. Yat imalatını, bu eşsiz sanatı, Bodrum'a gelen insanlar yerinde görüp izleyebilecek" dedi.

Bodrum'un tersane bölgesi olan İçmeler'in yıllardır devam eden altyapı, yol, imar planları ile ilgili sorunlarını yakından takip ettiğini söyleyen Tosun, "Dünyanın en lüks tekne ve yatlarının imal edildiği bu bölge hala altyapı sorunları ile boğuşuyor. Yol yok, kaldırım yok. Esnaf, kendi imkanlarıyla arıtma suyunu tahliye etmeye çalışıyor. Belediyecilik, insanlara hizmet etme, insanların hayatını kolaylaştırma sanatıdır derken işte tam da bunu kastediyoruz. Bodrum Belediyesi, sizlerin tekne imalatında gösterdiğiniz hassasiyeti yol yapımında, kanalizasyonda, bütçe harcamasında, imar planlamasında gösterebilse, yaşadığımız bu sorunlar tümüyle çözülür" dedi.