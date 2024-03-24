CUMHUR İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı "Ege Rallisi Marmaris"in açılışında klasik otomobil kullandı.

ŞEHİR TURU ATTI

AYAYDIN, beraberinde Marmaris Cumhur İttifakı Adayı Serkan Yazıcı'nın da kullandığı klasik otomobil ile start alanına geldi. Ralli'nin Marmaris turizmi için önemli bir değer olduğunu belirten Ayaydın, "Serkan Yazıcı ile 1 Nisan'dan sonra kollarımızı sıvayacağız, hizmet yarışı için çaba göstereceğiz. Muğla'nın tamamına hizmeti ulaştıracağız." dedi. Ayaydın ve Yazıcı start alanında bulunan yarış severleri de selamlayarak, klasik otomobillerin direksiyonuna geçip şehir turu attı.