Muğla’yı karıştıran ‘Ses kaydı’

MUĞLA'DA bomba etkisi yaratan ses kaydında telefonda rüşvet pazarlığı yapan ve aday olmadan önce Belediye meclis üyesi ve Menteşe Belediyesi İmar komisyonu başkanı olan Gonca Köksal'ın "Adamın olmayacak işini çözüyorum hala pazarlık yapıyor" dediği de konuşmalara yansıyor. Muğla'nın CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı sosyal medyadan yayınlandı. Açıklama yazısı bulunan duyuruda kimliği belirsiz kişi, 24 saat içinde istifa etmemesi halinde CHP'li aday Köksal'ın rüşvet işbirlikçilerini açıklayacaklarını iddia etti.

İSİMLERİ AÇIKLAYACAĞIZ

ŞOK etkisi yaratan açıklamada, "Değerli Muğla halkı, konuşmayı gerçekleştiren kişi Gonca Köksal'dır. Gonca Köksal, imar komisyon başkanlığı vasfını kullanarak birçok proje ve ruhsat işlerinden yasadışı gelir elde etmiştir. Muğla'mıza yakışan CHP'li başkan Gonca Köksal değildir. Gonca Köksal'ın İmar Komisyon Başkanlık dönemi Muğla'mızın kanalizasyon hatlarından daha kirlidir. Gonca Köksal'a çağrımızdır, imzalamış olduğu 'Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi'ni 24 saat içinde yırtarak video paylaşmaz ise işbirlikçilerinin isimlerini açıklayacağız. Saygılar. Gerçek Muğla Sevdalıları" deniliyor. CHP Menteşe Belediye Başkan adayı Köksal'a ait olduğu iddia edilen kayıtta, "Ben İmar Komisyonu Başkanı olduğum için talebinizin komisyondan geçmeme şansı söz konusu değil. Fakat araya başka insanlar girdiği için onlara da bir şeyler vermek gerekiyor. O yüzden rakam böyle" denildiği duyuluyor. Telefonu kapattıktan sonra ise, "Adamın olmayacak işini çözüyorum. Hala bana pazarlık yapıyor" deniliyor.

KÖKSAL'DAN AÇIKLAMA: KAYIT SAHTE

CHP Menteşe Belediye Başkan adayı Köksal'dan yazılı bir açıklama geldi. Köksal açıklamasında, "Sahte yurtdışı hesaplarından sahte ses kayıtlarının basın mensuplarına iletildiği öğrenilmiştir. Seçim sürecindeki başarımızı baltalamak adına gerçekliği olmayan, ses benzerliği dahi olmayan kayıtları oluşturan ve yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.