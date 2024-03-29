‘Trafik ve otopark sorununu çözeceğiz’

CUMHUR İttifakı MHP Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Fethiye'de yaşanan otopark ve trafik sorununa dikkat çekti. Yıllardan bu yana otopark ve trafiğin Fethiye'nin kronik sorunları arasında yer aldığını kaydeden Muhammet Kökten, katlı otopark projesini ilçeye kazandıracaklarını söyledi. Bu iki önemli sorunu çözeceklerinin sözünü veren Başkan Adayı Kökten, Fethiye'nin tüm problemlerinin giderileceğini ifade etti.

Söz konusu sorunlarla ilgili açıklamada bulunan Kökten, "Fethiye'de şehir merkezinde trafik sıkıntısını yaşayan ve yakından tanıyan bir insanım. Dolayısıyla projelerimizi eksiklikler üzerine hazırlamıştık. Esnafımız da inanılmaz bir şekilde trafik ve otoparktan şikayetçi. Trafik ve otopark ön plana çıkan problemler. Bunun bilincinde olarak katlı otopark çalışmasını projelerimiz arasına aldık. Bu hizmeti anlattığımızda olumlu tepkiler ile karşılaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren katlı otoparkımızı kazandıracağız" dedi.