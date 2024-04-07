  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri 475 yolcusu ile geldi

Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri 475 yolcusu ile geldi

Muğla'nın önemli turistik ilçelerinden olan Bodrum'a 'Silver Spirit' isimli sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi. Gemiden inen yabancı turistlerden kimisi çarşıda alışveriş yaparken kimileri de tarihi noktaları ziyaret etti.

DHA
Bodrum’a sezonun ilk kruvaziyeri 475 yolcusu ile geldi

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri 'Silver Spirit' 475 yolcu getirdi. Kente gelen yabancı turistler çarşıda alışveriş yapıp, ilçenin tarihi noktalarını ziyaret etti.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi 'Silver Spirit' sabah saatlerinde Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demir attı. Bahama bayraklı 212 metre uzunluğundaki Silver Spirit saat 07.45'te İstanbul'dan geldi. Bodrum'a ayak basan yabancı turistler bando eşliğinde Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından karşılandı. Gemide ağırlıklı olarak ABD'li ve İngiliz olmak üzere 475 yolcu ve 410 mürettebat bulunuyor. Gemiden inen turistler Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaparken, ilçenin tarihi noktalarını ziyaret etti. Yolcu gemisinin bugün saat 23.00'da Rodos'a hareket edeceği belirtildi.

Öte yandan, bu yıl Bodrum'a 97 yolcu gemisiyle 100 binin üzerinde yabancı turistin gelmesi beklenirken, Kos ve Rodos adalarına yapılacak feribot seferleri ile de 130 bin civarında yolcuya hizmet vermesi hedefleniyor.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA