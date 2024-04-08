  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bir Bodrum klasiği: İsale hattı patladı, su metrelerce havaya yükseldi

Bir Bodrum klasiği: İsale hattı patladı, su metrelerce havaya yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Milas-Bodrum kara yolu Torba Kavşağı'ndan geçen ana isale hattında yaşanan patlama sonucu tonlarca su çevreye boşaldı. Tazyikli suyun metrelerce yukarıya yükseldiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İHA
Bir Bodrum klasiği: İsale hattı patladı, su metrelerce havaya yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattının patlaması sonucu tonlarca su karayoluna aktı.

Torba Kavşağı yakınında ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte tonlarca su karayoluna aktı. İhbarın ardından polis, zabıta ve MUSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi. Hatta giden su kesilirken, bölgede onarım için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Öte yandan Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Değerli Bodrumlular, Torba Kavşağı bölgesindeki DSİ ana isale hattında meydana gelen patlamadan dolayı Milas istikametine gidecek sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA