NASA 'Güzelliğini yaşayın' notuyla paylaşmıştı! Kadın Azmağı Deresi doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercihi oldu

Akbıyık, Akyaka'nın bünyesindeki güzelliklerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çaba gösterdiklerine işaret ederek, 1,5 kilometre uzunluğundaki doğa harikası dereyi teknelerle ziyaretçilere gezdirdiklerini anlattı.



Kadın Azmağı Deresine Tekne Turu yapan Şadi Durmaz ise deredeki suyun soğuk, sodalı ve içilebilir olduğunu aktardı.

Burada gezinti yaparken çıplak gözle deredeki tüm canlıların görülebildiğini belirten Durmaz, "Özellikle bölgede bulunan yılan balığı ve kefalleri görebilirsiniz. NASA'nın Akyaka'nın önemli bir değeri Kadın Azmağı Deresi'ne geçtiğimiz yıllarda yer vermesiyle birlikte bölgeye olan ilgi her geçen yıl daha da arttı. Özellikle Ramazan Bayramı tatilinde gelen günübirlik ziyaretçi yoğunluğu bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.

