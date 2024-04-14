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Haberler Muğla Flamingoların yuvası moloz yığınlarıyla yoldu

Flamingoların yuvası moloz yığınlarıyla yoldu

VOLKAN YILDIZ
Flamingoların yuvası moloz yığınlarıyla yoldu
MİLAS ilçesine 20 kilometre mesafedeki Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı, flamingo ve farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor. Flamingoların her yıl uğrak adresi haline gelen alanın birçok noktasına kişi veya kişilerce moloz döküldü. Dökülen molozlar sulak alan içine dolmaya başlarken, yolların da tahrip edildiği dikkati çekti. Tepecikler haline gelen hafriyat yığınları alanın farklı noktalarına yayılırken bölgede bulunan bazı yapıların ise kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiği görüldü
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