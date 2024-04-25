Toz tabakası Bodrum’u kapladı

Kuzey Afrika üzerinden toz taşınımı nedeniyle Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum da çöl tozunun etkisi altına girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. Bu kapsamda, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle Bodrum'da da sabah saatlerinde görüş mesafesi düştü, hava kalitesi azaldı.