Devrilen traktörün altında can verdi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Neşet Kaya (59), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yatağan'ın Kafaca Kaplancık Mahallesi'nde meydana geldi. Neşet Kaya'nın kullandığı 48 ED 876 plakalı traktör, tarlasını sürdüğü sırada devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.