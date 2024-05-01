Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

MUĞLA Yatağan ilçesine bağlı Yeşilbağcılar Mahallesi'nde 67 yaşındaki Ali Çine'nin tarlayı sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Traktörün takla atmasıyla yaşanan kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, traktörün altında kalan Ali Çine'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaşamını yitiren Çine'nin cesedi, otopsi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.