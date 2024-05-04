Muğla’da 2 yangın söndürme hava aracı hizmete alındı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan kentte, hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilkinin 1 Mayıs'ta göreve başladığı belirtildi.

Marmaris Değirmenyanı'nda konuşlanacak helikopterin mürettebatının, 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve Orman Genel Müdürlüğü adına görev yapacak 1 personel olmak üzere 5 kişiden oluştuğu ifade edilen açıklamada, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapacak ilk yangın söndürme uçağının da Dalaman'da göreve başladığı bilgisi verildi.

Antonov tipi yangın söndürme uçağının Dalaman Havaalimanı'nda konuşlu olacağı aktarılan açıklamada, yaz döneminde bölgede 14 helikopter, 6 uçak ve İHA olmak üzere 21 hava aracının hizmet vereceği kaydedildi.