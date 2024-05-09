Katil baba yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki anne-kız cinayeti 28 Kasım 2023'te yaşandı. Konacık Mahallesi'nde emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapan Rus Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'dan haber alamayan yakın arkadaşları 112'den yardım istedi.

Yapılan araştırmada ve incelemede anne ve kızın cesetleri, lüks villadan 16 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, yorgana sarılı bir vaziyette bulundu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Anne ve kızının cenazeleri olaydan 3 hafta sonra Rusya'da toprağa verildi. Yapılan araştırmada Rus kadının ve kızın, paralı asker olduğu öğrenilen eski eşi 47 yaşındaki Andrej Kuslevic tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Andrej Kuslevic'in cinayetten sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Fransa'ya, oradan da Litvanya'ya geçtiği tespit edildi. Katil zanlısı için kırmızı bülten çıkarıldı.

Alman Federal Polisi, katil zanlısının Prag'dan Münih'e giden bir otobüste yapılan sınır kontrolü sırasında yakalandığını açıkladı. O tarihten beri kaçak olan Litvanya vatandaşı, gözaltına alındı. Davanın Nürnberg kentinde görüleceği belirtildi.