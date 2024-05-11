Muğla’da nefes kesen anlar! 15 bin personel görev alacak

6 Mayıs'ta Gölcük Donanma Komutanlığı'nda basın toplantısı yapılan Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan birlikler de katılım sağlıyor. Bu kapsamda, 7-16 Mayıs tarihleri arasında harekâta hazırlık eğitimleri, fiili silah eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekât eğitimleri, 9-10 Mayıs ile 17-18 Mayıs tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri tarafından liman ziyaretleri, 11 Mayıs'ta ise Aksaz'da seçkin gözlemci günü ve basın günü faaliyetleri icra edilecek.