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Haberler Muğla Mantar toplamak için evden çıktı! 4,5 aydır haber alınamıyor

Mantar toplamak için evden çıktı! 4,5 aydır haber alınamıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Aralık 2023 tarihinde mantar toplamak için evden çıkan çiftçi İsa Çiftçi'den aradan geçen 4,5 aya rağmen haber alınamıyor. Çalışmalardan bir sonuç alınamaması nedeniyle 1 ay sonra son verilen arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

DHA
Mantar toplamak için evden çıktı! 4,5 aydır haber alınamıyor

Muğla Marmaris'te çiftçilik yapan İsa Çiftçi, geçen yıl 30 Aralık'ta, mantar toplamak için Balan Dağı'na gitti. Geri dönmeyen Çiftçi'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. AFAD koordinesinde, Muğla ve Aydın İl Jandarma Komutanlıkları ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.

Mantar toplamak için evden çıktı! 4,5 aydır haber alınamıyor

AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyelerinin de destek verdiği çalışmalarda, bölge iz takip köpekleriyle tarandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Dalgıç Timi ise Çiftçi'nin yangın söndürme havuzuna düşme ihtimali üzerine bölgedeki havuzlarda da arama çalışması başlattı. 1 ay süren aramalardan bir sonuç alınamaması sebebiyle arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.

Mantar toplamak için evden çıktı! 4,5 aydır haber alınamıyor

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, dosyayı yeniden açtı. Ekipler, görgü tanıkları ile Çiftçi'nin en son görüştüğü kişilerin ifadesine başvurup araştırma başlattı.

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