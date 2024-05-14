Mantar toplamak için evden çıktı! 4,5 aydır haber alınamıyor

AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyelerinin de destek verdiği çalışmalarda, bölge iz takip köpekleriyle tarandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Dalgıç Timi ise Çiftçi'nin yangın söndürme havuzuna düşme ihtimali üzerine bölgedeki havuzlarda da arama çalışması başlattı. 1 ay süren aramalardan bir sonuç alınamaması sebebiyle arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.