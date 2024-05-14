Muğla’da 17 yabancı uyruklu kadını fuhuşa zorlayan 5 kişi yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis, suç şebekesinin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişim geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke bağışlamanın ev, ayrı ve sahip oldukları kadınlar, 'Çok para kazanacaksınız' diyerek ikna etmeye çalıştıkları, fuhuşa zorlandıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarından şüphelilerin, yedek istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine uygulanan kesintilerle tehdit ettikleri kaydedildi.

Şebeke bireylerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla, fuhuş yapacak kadınların erkeklerle iletişim kurmalarını sağlayacakları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin genişletilmesinin ardından 10 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Bodrum ve Antalya'da 4 farklı adreste 15 takım ve 65 bölgede yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 17 kadın ise okula gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polisteki operasyonların ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler Kırgızistan uyruklu Gülzade Akylbekova ile Mustafa Can Sarıca, Adnan Bilgin, Mehmet Altıntaş ve Emrah Gür tutuklandı.