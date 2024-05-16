İngiliz Pazarı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde her hafta kurulan semt pazarı turist akınına uğruyor. Turistik mekanlar kadar ilgi gören semt pazarına başta İngilizler olmak üzere Rus ve Ukraynalılar geliyor. Pazarda azınlıkta kalan Türkler kendilerini İngiltere'de gibi hissettiklerini söylüyor.

İngiliz turistler önce fiyatları araştırıyor, daha sonra alışveriş yapmak için tekrar tezgahlara yöneliyor. Yabancı turist akınına uğrayan pazarda, tezgahlardaki fiyat etiketleri bile sterlin, dolar ve euro olarak yazılıyor.

PAZARLIK YAPIYORLAR

PAZARDA Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulan turistler, özellikle yöresel ürünler, el işleri ve hediyelik eşyalara ilgi gösteriyor. "Alışveriş yaparken sıkı pazarlık yapmayı da ihmal etmiyorlar" diyen esnaf ise yabancı misafirlerin ilgisinden oldukça memnun.