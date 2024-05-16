Satı teyzenin eğitim aşkı

MUĞLA'DA yaşayan Satı Gökdoğan, 50 yaşından sonra okumaya karar vererek ortaokul ve lise diplomasını aldı. Şimdi üniversite sınavlarına hazırlanan Gökdoğan, "Tıp okumak ve doktor olmak istiyorum" dedi. Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Madenler Mahallesinde yaşayan Satı Gökdoğan'ın okuma azmiyle örnek oldu. İlkokul mezunu Gökdoğan, bir restoranda aşçı olarak çalışırken, açık öğretimden okuyarak ortaokul ve lise eğitimlerini tamamladı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan Gökdoğan, 50 yaşında ortaokul ve lise diplomalarını aldı.

Gökdoğan, çevresindeki 25 kişiye de örnek olup, diploma almalarını sağladı. Azim ve kararlılığıyla 50 yaşında ortaokul ve liseyi bitiren Gökdoğan'ın diplomasını, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç verdi.