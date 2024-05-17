Zehra’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde Zehra Bayır (18) cinayetiyle ilgili Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar İlimder İlter (24), ağabeyi Ömer İlter (45), garson Ünal Karakülah ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşma, avukatların savunması ve sanıkların dinlenmesiyle başladı. Mahkeme başkanı, kararı açıklamak için 10 dakika ara verdi.

2,5 saat süren duruşmanın ardından İlimder İlter, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ömer İlter ve Ünal Karakülah, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

İŞLETMENİN HAVUZUNA ATILDI

ZEHRA Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masrafını karşılamak için iki yıl önce Konya'dan Muğla Milas'a giderek eğlence mekanında şarkı söylemeye başlamıştı. Para meselesi yüzünden Zehra Bayır ile işletme sahipleri arasında çıkan tartışmada genç kız, Temmuz 2022'de öldürülüp işletmenin havuzuna atılmıştı.