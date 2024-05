‘Adını duymak istemiyorum’

Muğla'nın Menteşe ilçesinde öldürüldükten sonra cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Avcı'nın eski eşi Eda C., zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Eda C., "Bana bir daha o isimden ve ailesinden bahsetmeyin. Benimle yakından uzaktan ilgisi yok, biz boşandık ve her şey bitti. Bir daha bu kişiyi sormayın, beni de aramayın" diyerek tepki gösterdi.

Pınar Gültekin

Muğla'da dört yıl önce Pınar Gültekin'i canice katleden Cemal Metin Avcı, eski eşi Eda C.'ye, maddi manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödemeyi kabul etmişti. Cemal Metin Avcı'nın ifadesi Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesi'nce alınmış ve çift yıldırım hızıyla boşanmıştı.