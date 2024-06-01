Kleopatra Koyu ziyaretçilerine tarih ve doğayı iç içe sunuyor

Göcek'te 25 yıldır yat işletmeciliği yapan Ali Salgıncı da bölgede genellikle günübirlik ya da haftalık turlar düzenlendiğini söyledi. Göcek'e gelen misafirleri Bedri Rahmi ile Sarsala koyları ve özellikle bu bölgeye götürdüklerini anlatan Salgıncı, "Özellikle gelen tüm insanların burayı ziyaret etmesini öneriyoruz. Burada ziyaretçiler tarih ve doğayı iç içe bulabiliyor ve onlara berrak suda yüzmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Salgıncı, koyda yüzen tatilcilerin şnorkelle suyun altındaki tarihi kalıntıları görme imkanı bulduğunu kaydetti.



Koyu ziyaret eden turistler ise Kleopatra havuzunda yüzdükten sonra kendilerini daha zinde hissettiklerini dile getirdi.