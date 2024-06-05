Hanımağaya 3 kurşun

Hanımağa lakaplı çete lideri Güniz Akkuş, Muğla'da kaldığı lüks otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ayaklarından yaralanan Akkuş hastaneye kaldırıldı. Saldırıdan sonra otomobille kaçan tetikçilerin önce kuaförde sakal ve bıyık tıraşı oldukları ardından otomobille Fethiye'den ayrıldıkları tespit edildi.

İstanbul'dan geldikleri ve kimlikleri belirlenen saldırganların yakalanması için Jandarma tarafından özel bir ekip kuruldu. Tetikçilerin kimden talimat aldıkları ve Fethiye'de kimlerle işbirliği yaptıkları belirsizliğini korurken, Akkuş'un da otelde bir iş kadınına ait farklı kimlik kullandığı öğrenildi.

POLİSLİKTEN ÇETE LİDERLİĞİNE

Yunus ekiplerinde polis olarak görev yaptığı dönemde, 'çete kurmak kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma' suçlarından yargılanan ve mesleğinden ihraç edilen Güniz Akkuş, kısa sürede yeraltı dünyasında kendine yer edindi. Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, polislikten atıldıktan sonra İstanbul'da 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu. İstanbul'un eğlence mekanlarından haraç isteyen Akkuş, önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti. Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekanları da haraca bağladı.

Güniz Akkuş son olarak ünlü eğlence merkezi Reina'yı hedef seçince yakalanmıştı. Akkuş cezaevinde yatıp çıktıktan sonra sosyal medyada paylaştığı videolar ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker'i tehdit ettiği video ile gündeme gelmişti. İkili arasında karşılıklı tehdit içeren atışmalar yaşanmıştı. Sedat Peker'in yurt dışına kaçmasının ardından, adı pek çok suç olayıyla anılan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'ta uzunca bir süredir gözlerden uzaktı.

MEKANLARI HARACA BAĞLADI

15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşanan Güniz Akkuş, tatil için gittiği Antalya'da gördüğü 'Yunuslara' özenerek polis olmaya karar verdi. Tatil sonrası Almanya'daki ailesinin yayına dönerek polis olabilmek için ailesini ikna ettikten sonra Türkiye'ye geldi ve İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 2000 yılında yunus timinde göreve başlayan Güniz Akkuş, kısa süre sonra Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev aldı. Polis olduktan sonra arkadaşları tarafından hızlı, atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Güniz Akkuş, tartıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından Kilis'e sürgün edildi. Daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi. Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, polislikten atıldıktan sonra İstanbul'a gelerek 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu. Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekanları da haraca bağladığı iddia edildi.